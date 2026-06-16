Le Théâtre du Jura dévoile une saison placée sous le signe de la rencontre

Une programmation qui veut élargir davantage le public

Parmi les objectifs poursuivis pour cette 6e saison, le TdJ espère aussi attirer un public encore plus large, et notamment la tranche des 18-25 ans. « L’idée c’est que ça soit pour les plus jeunes et celles et ceux qui ne sont jamais venus, explique Denis Maillefer. On essaie de désacraliser le théâtre. Et je suis convaincu qu’une fois qu’on a mis un pied dedans on y trouve autre chose que les clichés auxquels on s’attend ». Cette volonté se traduit naturellement dans la programmation, notamment avec la venue de la compagnie MazelFreten, qui proposera Rave Lucid, puis Hervé x Mazelfreten, deux productions qui mêlent danse de rue et musiques actuelles. « Il y a le feu, j’adore ça » s’est réjoui Denis Maillefer.

Pour mieux se faire connaître auprès des 18-25 ans, le TdJ bénéficie également de l’aide de plusieurs jeunes communiquants qui « vont présenter à leur façon quelques spectacles qui leur semblent pertinents », Denis Maillefer qui espère qu’ensuite, le TdJ fasse petit à petit partie des possibilités de sorties envisagées par ce jeune public. Conscient que le prix reste parfois un obstacle pour franchir la porte des théâtres, le TdJ proposera également plusieurs soirées à prix libre dès 10 francs.