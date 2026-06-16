Le Théâtre du Jura dévoile une saison placée sous le signe de la rencontre

La 6e saison du TdJ se dévoile aujourd'hui au public. Denis Maillefer, aux commandes seul pour la première fois, a souhaité mettre l’accent sur la proximité et la rencontre entre public et artistes, avec la volonté de séduire le public des 18-25 ans.
C’est une année riche en émotions qui se dessine pour le Théâtre du Jura (TdJ). La 6e saison a été présentée ce mardi matin à la presse, alors que le public pourra la découvrir dès ce soir. 40 spectacles se partageront l’affiche dès le mois de septembre et jusqu’au mois de juin 2027, avec évidemment du théâtre en majorité, mais aussi de la danse, de la musique ou encore du cirque. Cette saison est aussi la première entièrement programmée par Denis Maillefer, directeur du TdJ : « J’essaie de trouver une collection qui se tient, avec une unité. Ce que j’aime c’est des spectacles que j’ai jamais vus, des artistes qui racontent d’une manière unique et authentique. Ce qui est le plus singulier est aussi le plus personnel, et paradoxalement le plus accessible pour tout le monde. »
Denis Maillefer : « J’essaie de trouver une collection qui se tient, avec une unité. »
Une programmation qui veut élargir davantage le public
Parmi les objectifs poursuivis pour cette 6e saison, le TdJ espère aussi attirer un public encore plus large, et notamment la tranche des 18-25 ans. « L’idée c’est que ça soit pour les plus jeunes et celles et ceux qui ne sont jamais venus, explique Denis Maillefer. On essaie de désacraliser le théâtre. Et je suis convaincu qu’une fois qu’on a mis un pied dedans on y trouve autre chose que les clichés auxquels on s’attend ». Cette volonté se traduit naturellement dans la programmation, notamment avec la venue de la compagnie MazelFreten, qui proposera Rave Lucid, puis Hervé x Mazelfreten, deux productions qui mêlent danse de rue et musiques actuelles. « Il y a le feu, j’adore ça » s’est réjoui Denis Maillefer.
Pour mieux se faire connaître auprès des 18-25 ans, le TdJ bénéficie également de l’aide de plusieurs jeunes communiquants qui « vont présenter à leur façon quelques spectacles qui leur semblent pertinents », Denis Maillefer qui espère qu’ensuite, le TdJ fasse petit à petit partie des possibilités de sorties envisagées par ce jeune public. Conscient que le prix reste parfois un obstacle pour franchir la porte des théâtres, le TdJ proposera également plusieurs soirées à prix libre dès 10 francs.
« On a toutes et tous besoin de cette parole. »
Au plus proche du jeu
Lorsqu’il a présenté sa programmation, Denis Maillefer a été très clair : « Ce qui traverse cette saison, c’est le jeu, je suis sensible à ça ». C’est notamment ce que le public pourra découvrir à de nombreuses reprises tout au long de la saison, par exemple à travers la pièce Doreen, de la compagnie des Lieux-Dits. « C’est un spectacle où le public est invité comme dans un appartement d’un couple âgé. Ils vont nous raconter leur amour de 58 ans. C’est fragile et beau, grâce à cette proximité avec les actrices et acteurs. C’est un plaisir gigantesque de les voir travailler de si près. » Plusieurs productions « made in Jura » seront également à l’affiche : L’appel du Saumon, du collectif Besili Trafic, Les Joyeuses, de la compagnie Extrapole et So Sorry, d’Arianna Camilli et la compagnie DieselReclame. À noter également la présence de Béatrice Dalle, qui présentera son hommage à Kurt Cobain, Come as you are.
« C’est fragile et beau, grâce à cette proximité avec les actrices et acteurs. »
By Heart, L’alpha et l’oméga de la programmation
La saison 26-27 du TdJ s’achèvera d’une manière symbolique « avec le spectacle que nous aurions aimé proposer en ouverture, mais son emploi du temps ne le permettait pas », sourit Denis Maillefer. C’est donc en juin 2027 que le public du Théâtre du Jura découvrira By Heart, de Tiago Rodrigues. « C’est l’emblème absolu du thème de la saison, Donner la parole, assure avec enthousiasme Denis Maillefer.
Le programme complet de la 6e saison du Théâtre du Jura est disponible ici. /tna