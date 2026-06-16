Les plantes envahissantes dans le collimateur du canton

Le canton du Jura veut mieux lutter contre les plantes envahissantes. En cause : des espèces exotiques et indigènes qui peuvent poser des problèmes pour l’agriculture, la biodiversité et la santé publique. L’Office de l’environnement et le Service de l’Économie rurale ont ainsi renforcé leur stratégie de lutte.

Des seuils de densité par are ont été fixés pour chaque espèce problématique. Au-delà de ce seuil, l'État peut exiger la mise en œuvre de mesures de lutte ou, si nécessaire, les faire exécuter aux frais du propriétaire ou de l'exploitant. Ces seuils ont été définis en tenant compte de l’impact de chaque espèce, ainsi que de son degré d’implantation sur notre territoire. Cela concerne autant des plantes exotiques, que des espèces indigènes, comme le chardon des champs, le rumex à feuilles obtuses et le séneçon jacobée. L’objectif est de freiner la propagation. Lorsque le dépassement d’un seuil sera constaté, l’État pourra donner un délai d’intervention et en l’absence de réaction, une décision formelle peut-être rendue et les mesures nécessaires ordonnées. En zone agricole, une réduction des paiements directs peut également être appliquée.

Cette obligation concerne les particuliers propriétaires de terrains en zone à bâtir, les agriculteurs, les propriétaires forestiers, les collectivités publiques ainsi que les gestionnaires d'infrastructures routières et ferroviaires. Les nouvelles directives sont à retrouver ici. /comm-lge