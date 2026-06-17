Championnats de Suisse de cyclisme : Un défi sécuritaire de taille

Il y aura également quelques perturbations au niveau de la mobilité douce. « On a supprimé un arrêt à Courtételle le long de la Rue St-Maurice, mais il est déplacé à la gare. Les cars circuleront normalement sur les autres arrêts, notamment le jeudi, pour permettre aux élèves de rejoindre Delémont. À Develier, le samedi et dimanche après-midi, il y aura plusieurs lignes supprimées, puisqu’il y aura les grands pelotons élites », ajoute Alexandre Mercier.

Il y aura donc de nombreuses perturbations, mais le message semble être bien passé auprès des riverains. « Cela a dans l’ensemble été bien accueilli par la population », affirme encore le responsable sécurité. /lge