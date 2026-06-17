Championnats de Suisse de cyclisme : Un défi sécuritaire de taille

Les organisateurs des Championnats de Suisse de cyclisme ont présenté ce mercredi le dispositif sécuritaire pour cet évènement qui se tiendra la semaine prochaine. Près de 500 bénévoles et 60 motards seront mobilisés.
Les organisateurs des Championnats de Suisse de cyclisme sont dans la dernière ligne droite, l’occasion de peaufiner les derniers détails. La manifestation se tiendra la semaine prochaine du jeudi au dimanche entre Courtételle et Develier. Avec 24 courses au programme, l’aspect sécuritaire représente un enjeu majeur. Le dispositif a été présenté à la presse ce mercredi. Près de 500 bénévoles et 60 motards seront mobilisés pour assurer que les courses se déroulent sans accroc. Forcément, ces mesures de sécurité ont un impact sur le trafic et sur les riverains avec notamment une quarantaine de routes fermées à des moments stratégiques. « On a pris contact avec les riverains, via des tout-ménages, du porte-à-porte ou encore par le biais de la hotline. On est quand même beaucoup sur des routes secondaires où il y aura peu d’impact. Les plus grosses perturbations se situeront à Courtételle et sur le haut de Develier », explique le responsable sécurité, Alexandre Mercier. Les fermetures de route se feront à des moments stratégiques. Toutes les informations sont à retrouver ici. A noter que certains aménagements seront possibles « au cas par cas » pour les riverains, mais l’organisation encourage ces derniers à limiter au maximum les déplacements durant ce week-end.
Alexandre Mercier : « On a mis beaucoup de choses en place pour assurer la sécurité. »
Il y aura également quelques perturbations au niveau de la mobilité douce. « On a supprimé un arrêt à Courtételle le long de la Rue St-Maurice, mais il est déplacé à la gare. Les cars circuleront normalement sur les autres arrêts, notamment le jeudi, pour permettre aux élèves de rejoindre Delémont. À Develier, le samedi et dimanche après-midi, il y aura plusieurs lignes supprimées, puisqu’il y aura les grands pelotons élites », ajoute Alexandre Mercier.
Il y aura donc de nombreuses perturbations, mais le message semble être bien passé auprès des riverains. « Cela a dans l’ensemble été bien accueilli par la population », affirme encore le responsable sécurité. /lge