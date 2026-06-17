Le Grand prix des exposants de l’EPHJ revient à Louis Bélet

Une entreprise jurassienne décroche le Grand prix des exposants à l’EPHJ. Louis Bélet a été récompensé mardi soir au salon de la haute précision à Genève pour son innovation qui repousse les limites du perçage. Quelque 90 entreprises du canton du Jura sont présentes cette semaine dans la cité de Calvin. La société basée à Vendlincourt s’est démarquée pour ses mèches en diamant polycristallin à lubrification interne.

Ingénieur en conception de systèmes mécaniques, Thibaut Nicoulin est notamment à l’origine de ce projet. « Pour nous, c’est une très grande reconnaissance. Beaucoup d’exposants ont voté pour nous. C’est très satisfaisant. Ça fait vraiment plaisir en tant que concepteur d’outils d’être remercié avec ce prix », a-t-il indiqué à RFJ.

Concrètement, l’innovation développée par l’entreprise ajoulote est destinée à l’usinage de matériaux particulièrement difficiles comme les métaux précieux, le saphir ou la céramique. Elle permet d’augmenter la durée de vie de l’outil et de gagner du temps lors de la production, selon Thibaut Nicoulin.

Le produit peut être utilisé dans de nombreux domaines, que ce soit dans l’horlogerie, le médical ou encore le décolletage. /alr