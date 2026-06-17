Le Jura épargné par les sinistres l’année dernière

Un nombre de sinistres inférieur à la moyenne en 2025 dans le Jura. L’Etablissement cantonal d’assurance a présenté mercredi son rapport de gestion 2025. L’ECA Jura indique que le canton a plutôt été épargné l’année dernière. Quelque 335 sinistres ont été recensés dans la région. Les sinistres causés par le feu (133) sont inférieurs à la moyenne historique des 10 dernières années et représentent un coût total de 3,5 millions de francs. Le résultat est similaire pour les sinistres dus aux éléments de la nature (202). Ces derniers ont coûté 560’00 francs et sont aussi inférieurs à la moyenne de la dernière décennie.

L’ECA Jura indique également dans son communiqué avoir dégagé un bénéfice de 7,6 millions de francs l’année dernière. Le secteur finance a obtenu un rendement des titres et placements de capitaux de 9,6% pour l’année. Il génère un bénéfice de 2,8 millions de francs, après attribution d’un montant de 13,6 millions de francs à « la provision pour fluctuation et risques liés aux placements de capitaux ». /comm-fwo





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