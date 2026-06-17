Le Rock’R dévoile sa programmation

La nouvelle édition du festival ajoulot se tiendra à Courtedoux les 6,7 et 8 août. Malgré le ...
Le Rock’R dévoile sa programmation

La nouvelle édition du festival ajoulot se tiendra à Courtedoux les 6,7 et 8 août. Malgré le changement de site, la formule de base reste inchangée : entrée libre et programmation gorgée de pépites.

L'artiste Ragapop fait partie de la programmation de la 5e édition du Rock'R Sauvage. L'artiste Ragapop fait partie de la programmation de la 5e édition du Rock'R Sauvage.

Le cadre change, mais l’esprit sauvage du Rock’R reste intact. C’est dans un format un peu différent des précédentes années que le public retrouvera la 5e édition de la manifestation du 6 au 8 août. Habituellement, le Rock’R prenait ses quartiers au Pré de l’Etang à Porrentruy. Depuis cette année il s’installera sur un nouvel espace à Courtedoux, à l’arrière d’une ancienne ferme-cabaret.

Au total : ce sont 14 lives et 4 DJ sets qui sont proposés dans cette programmation 2026. Les festivaliers auront la possibilité, entre autres, de voir se produire le groupe Ragapop, d'origine ukrainienne, notamment connu pour ses performances live sauvages ou encore Virgin Bitch en clôture de festival le samedi soir, trio reconnu pour ses prestations improvisées et déjantées.


Du bon pour les oreilles... Et pour les papilles !

Pour cette édition, le comité du festival indique qu’il ne sollicitera pas un fournisseur de boissons unique mais qu’il compte collaborer avec des producteurs de la région. La capacité d’accueil de ce nouveau site étant limitée, il sera nécessaire de réserver sa place (gratuitement) pour participer au festival via le site internet du festival. /nje


 

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