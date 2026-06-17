Un roulement miniature innovant sur le devant de la scène

Une entreprise de la région s’illustre à l’EPHJ avec un composant de mouvement horloger innovant. La société MPS Watch basée à Bonfol et Bienne a présenté son produit « SpragWay » au salon de la haute précision qui se déroule jusqu’à vendredi à Genève. Elle a même terminé à la deuxième place du Grand prix des exposants pour son innovation. Celle-ci consiste concrètement en un roulement unidirectionnel de seulement quatre millimètres de diamètre.

« C’est un nouveau système de roue libre, soit une roue qui tourne dans un sens et qui bloque dans l’autre direction. Il permet dans un très petit encombrement de transmettre des couples très élevés avec un angle mort presque nul dans le sens du blocage », a expliqué à RFJ le directeur de MPS Watch. Frédéric Chautems précise qu’il s’agit d’un composant pour les mouvements à remontage automatique et certaines complications horlogères.