Un roulement miniature innovant sur le devant de la scène

L’entreprise jurassienne MPS Watch a dévoilé un composant horloger particulièrement innovant ...
Un roulement miniature innovant sur le devant de la scène

L’entreprise jurassienne MPS Watch a dévoilé un composant horloger particulièrement innovant à l’occasion du salon de la haute précision qui se déroule à Genève.

Le directeur de MPS Watch, Frédéric Chautems, avec une maquette du roulement en question. Le directeur de MPS Watch, Frédéric Chautems, avec une maquette du roulement en question.

Une entreprise de la région s’illustre à l’EPHJ avec un composant de mouvement horloger innovant. La société MPS Watch basée à Bonfol et Bienne a présenté son produit « SpragWay » au salon de la haute précision qui se déroule jusqu’à vendredi à Genève. Elle a même terminé à la deuxième place du Grand prix des exposants pour son innovation. Celle-ci consiste concrètement en un roulement unidirectionnel de seulement quatre millimètres de diamètre.

« C’est un nouveau système de roue libre, soit une roue qui tourne dans un sens et qui bloque dans l’autre direction. Il permet dans un très petit encombrement de transmettre des couples très élevés avec un angle mort presque nul dans le sens du blocage », a expliqué à RFJ le directeur de MPS Watch. Frédéric Chautems précise qu’il s’agit d’un composant pour les mouvements à remontage automatique et certaines complications horlogères.

Frédéric Chautems : « Nous avons intégré le système de Sprag à un roulement miniature d’horlogerie. »

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Le responsable souligne que l’entreprise a développé ce produit après de nombreuses demandes de clients. Frédéric Chautems se réjouit que MPS Watch ait pris la deuxième place du Grand prix des exposants. « C’est une belle reconnaissance pour tout le travail d’innovation. C’est une valeur importante et fortement ancrée chez MPS », souligne le directeur. /alr


 

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