Une partie du Jura touchée par une alerte canicule de degré 4

Les autorités cantonales appellent la population à la vigilance. Les communes de Soyhières et du Haut-Plateau sont placées en alerte canicule du degré 4. Le reste du canton est placé en alerte canicule de degré 3.
Les autorités cantonales appellent à la vigilance face à une vague de chaleur dans le Jura. Météo Suisse a placé les communes de Soyhières et du Haut-Plateau en alerte canicule de degré 4, ce qui correspond à un fort danger. Le reste du canton est placé en alerte canicule de degré 3.
Le Service de la santé publique du canton du Jura a d'ores et déjà informé l’ensemble des médecins, des pharmacies et des institutions sur tout le territoire des risques liés à cette vague de chaleur. Les autorités indiquent également dans un communiqué qu’il « existe un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique ».
Le Canton du Jura recommande également « à chacun de maintenir dès à présent sa vigilance ». Le Service de la santé publique émet plusieurs recommandations utiles durant cette période de chaleur. /comm-ats-fwo
Les recommandations principales en cas de fortes chaleurs :
- Se protéger de la chaleur : rester chez soi ; éviter les activités physiques aux heures les plus chaudes (entre 11h et 17h) ; porter un chapeau et des vêtements adaptés, légers et amples à l’extérieur ; profiter des endroits frais.
- Laisser la chaleur à l’extérieur et se rafraîchir : recherchez l’ombre, rester au frais, préserver la fraîcheur de la maison autant que possible en fermant fenêtres et volets durant la journée et en les ouvrant la nuit pour provoquer des courants d’air ; se rafraîchir par des douches régulières ou des compresses humides sur le corps.
- S'hydrater suffisamment : boire au moins 1,5l par 24h, très régulièrement, sans attendre d’avoir soif ; manger léger ; éviter les boissons alcoolisées, caféinées ou trop sucrées.
- Veiller sur les plus vulnérables : inciter les personnes à boire régulièrement, même en l’absence de sensation de soif ; installer éventuellement un ventilateur.
- Ne pas laisser de personnes ou d'animaux dans une voiture garée.