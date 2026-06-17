Une partie du Jura touchée par une alerte canicule de degré 4

Les autorités cantonales appellent à la vigilance face à une vague de chaleur dans le Jura. Météo Suisse a placé les communes de Soyhières et du Haut-Plateau en alerte canicule de degré 4, ce qui correspond à un fort danger. Le reste du canton est placé en alerte canicule de degré 3.

Le Service de la santé publique du canton du Jura a d'ores et déjà informé l’ensemble des médecins, des pharmacies et des institutions sur tout le territoire des risques liés à cette vague de chaleur. Les autorités indiquent également dans un communiqué qu’il « existe un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique ».

Le Canton du Jura recommande également « à chacun de maintenir dès à présent sa vigilance ». Le Service de la santé publique émet plusieurs recommandations utiles durant cette période de chaleur. /comm-ats-fwo