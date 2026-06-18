Changement de cap pour les eaux usées de Bure

Le Conseil communal de Bure a présenté la semaine dernière à la population son projet de raccordement au SEBA. Ainsi, les eaux usées du village et de la place d’arme ne seraient plus traitées à la STEP.
D’importants changements sont prévus par le Conseil communal de Bure pour le traitement des eaux usées. Il a présenté un nouveau projet à sa population lors de l’assemblée communale du 8 juin. Après plus de 55 ans de traitement à la station d’épuration de la place d’arme, les installations nécessitent de gros investissements pour leur rénovation, selon le maire du village Michel Vallat. Or, une étude commandée par Armasuisse, propriétaire des lieux, a mis en lumière une meilleure option : le raccordement au SEBA, le Syndicat intercommunal pour l’épuration des eaux usées de la Basse-Allaine.
Michel Vallat : « On a eu une surprise en voyant que la meilleure variante était un raccordement au SEBA. »
Dans les faits, des conduites seraient installées sur 2 km pour amener les eaux usées de la population de Bure et de celle de la place d’arme au collecteur du Mairâ. La population a donc été informée la semaine dernière. Au mois de septembre, une étude d’avant-projet sera présentée à l’assemblée communale avec un crédit qui sera à valider. Une fois ces étapes passées, une étude de faisabilité sera lancée. Le processus pourra donc prendre quelques années. « Un de nos objectifs était de signer une convention avec Armasuisse pour garantir le traitement des eaux usées de la commune pour les cinq prochaines années. Cette convention nous permet d’étudier la faisabilité de ce projet de manière assez tranquille », explique le maire Michel Vallat.
Michel Vallat : « La STEP de la place d’arme continuera une grande partie de ses activités. »
Ce projet ne veut pas dire que la STEP de la place d’arme sera totalement abandonnée. « Elle continuera une grande partie de ses activités, à savoir le traitement des boues de lavage », relate Michel Vallat. De ce point de vue-là, rien ne changera. Le projet en l’état semble donc convenir, tant au Conseil communal, qu’à Armasuisse. /lge