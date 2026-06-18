Changement de cap pour les eaux usées de Bure

Dans les faits, des conduites seraient installées sur 2 km pour amener les eaux usées de la population de Bure et de celle de la place d’arme au collecteur du Mairâ. La population a donc été informée la semaine dernière. Au mois de septembre, une étude d’avant-projet sera présentée à l’assemblée communale avec un crédit qui sera à valider. Une fois ces étapes passées, une étude de faisabilité sera lancée. Le processus pourra donc prendre quelques années. « Un de nos objectifs était de signer une convention avec Armasuisse pour garantir le traitement des eaux usées de la commune pour les cinq prochaines années. Cette convention nous permet d’étudier la faisabilité de ce projet de manière assez tranquille », explique le maire Michel Vallat.