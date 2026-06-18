Un véhicule en feu à Delémont

Une voiture a été la proie des flammes mercredi soir dans la capitale jurassienne. Le sinistre ...
Un véhicule en feu à Delémont

Une voiture a été la proie des flammes mercredi soir dans la capitale jurassienne. Le sinistre a été rapidement maîtrisé par les pompiers du CRISD. Personne n’a été blessé.

Le sinistre n'a pas fait de blessé. (Photo : illustration) Le sinistre n'a pas fait de blessé. (Photo : illustration)

Un véhicule a pris feu mercredi soir à Delémont. La police cantonale jurassienne indique dans un communiqué que le sinistre s’est déclaré vers 19h30 sur la rue Victor-Helg. Le véhicule a pris feu alors qu’il était encore dans la circulation, l’enquête devra déterminer les raisons. 10 sapeurs-pompiers du CRISD sont intervenus avec 3 véhicules. La circulation a été perturbée durant une heure environ, personne n’a été blessé. /comm-tna


 

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