Un véhicule en feu à Delémont

Un véhicule a pris feu mercredi soir à Delémont. La police cantonale jurassienne indique dans un communiqué que le sinistre s’est déclaré vers 19h30 sur la rue Victor-Helg. Le véhicule a pris feu alors qu’il était encore dans la circulation, l’enquête devra déterminer les raisons. 10 sapeurs-pompiers du CRISD sont intervenus avec 3 véhicules. La circulation a été perturbée durant une heure environ, personne n’a été blessé. /comm-tna