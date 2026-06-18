Vers la création d’un syndicat des eaux du Haut-Plateau

Travailler ensemble pour la gestion de l’eau. La volonté exprimée cette semaine par les citoyens de Pleigne, Movelier, Bourrignon et Mettembert. Les quatre communes ont accepté en assemblée communale un crédit d’étude de 31'000 francs à se répartir en vue de créer un syndicat des eaux réunissant les quatre communes, dans un souci de mutualisation et d’efficacité de gestion. /clo