Travailler ensemble pour la gestion de l’eau. La volonté exprimée cette semaine par les citoyens de Pleigne, Movelier, Bourrignon et Mettembert. Les quatre communes ont accepté en assemblée communale un crédit d’étude de 31'000 francs à se répartir en vue de créer un syndicat des eaux réunissant les quatre communes, dans un souci de mutualisation et d’efficacité de gestion. /clo
Vers la création d’un syndicat des eaux du Haut-Plateau
Les communes de Pleigne, Movelier, Bourrignon et Mettembert ont accepté un crédit d’études ...
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