Affaire classée dans le drame de la Beuchire

Le Ministère public a décidé de classer la procédure ouverte à la suite du drame de la Beuchire à Porrentruy. La procureure Vanesa Hamzaj a rendu une ordonnance de classement, selon un article paru dans « Le Quotidien jurassien ». L’homme avait chuté dans le bassin de la Beuchire la nuit de Noël, quelques semaines après une question orale sur la hauteur du muret lors d’un Conseil de ville. Une procédure pour homicide par négligence avait été ouverte suite à cette mort violente.

Le Ministère public indique que les autorités n’avaient pas fait preuve de négligence en ne procédant pas à des travaux immédiatement après l’intervention du conseiller de ville René Dosch (Le Centre). L’ordonnance précise encore que le muret ne respecte pas les normes prescrites par le Bureau de prévention des accidents. Etant donné qu’aucuns travaux n’était prévu sur ce bassin, les autorités municipales n’avaient pas l’obligation d’installer un garde-corps.

Vanesa Hamzaj rappelle que le taux d’alcoolémie de la victime a conduit à une rupture du lien de causalité. /ncp