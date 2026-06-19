« L’autre revue de presse » : Alf cherche une nouvelle famille !

Ce vendredi dans « La Matinale », Jérôme Mouttet a imité, entre autres, Alf, Donald Trump et Stan Wawrinka.
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Région • Actualisé le 19.06.2026 - 09:16
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