« L’autre revue de presse » : Alf cherche une nouvelle famille !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.
« L’autre revue de presse » : Alf cherche une nouvelle famille !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.

Jérôme Mouttet était invité dans « La Matinale » ce vendredi. Jérôme Mouttet était invité dans « La Matinale » ce vendredi.

Ce vendredi dans « La Matinale », Jérôme Mouttet a imité, entre autres, Alf, Donald Trump et Stan Wawrinka. 

« L’autre revue de presse » de Jérôme Mouttet :

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