Les citoyens des Enfers souhaitent qu’Amélie Brahier intègre le Conseil communal. La centriste a obtenu huit voix ce dimanche lors d’une élection libre mise sur pied pour remplacer la démissionnaire Elodie Détroyat. L’ancienne candidate au Gouvernement jurassien demande un temps de réflexion avant de se prononcer sur cette nouvelle fonction. Le taux de participation de ce scrutin s’élève à 31%. /ncp
Amélie Brahier élue au Conseil communal des Enfers
La centriste a obtenu huit voix lors d’une élection libre qui se tenait ce dimanche.
RFJ
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