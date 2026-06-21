Geneviève Aubry, figure de l’antiséparatisme, s’est éteinte

À l’âge de 98 ans, la résidente du Jura bernois est décédée samedi à la résidence Mon Repos ...
Geneviève Aubry, figure de l’antiséparatisme, s’est éteinte

À l’âge de 98 ans, la résidente du Jura bernois est décédée samedi à la résidence Mon Repos à La Neuveville.

Geneviève Aubry n'est plus. (Photo libre de droit) Geneviève Aubry n'est plus. (Photo libre de droit)

C’était l’une des figure politiques féminines les plus marquantes du mouvement antiséparatiste. Geneviève Aubry est décédée samedi matin à l’âge de 98 ans à La Neuveville, selon une information du JDJ. L’ancienne conseillère nationale laisse une empreinte durable dans la vie politique régionale. Née en 1928 à La Chaux-de-Fonds, elle a grandi à Porrentruy. Geneviève Aubry était la fille de Virgile Moine, conseiller d’Etat et conseiller national bernois.

Durant sa carrière politique, elle s’est imposée dans un milieu encore largement dominé par les hommes, notamment en fondant le Groupement féminin de Force démocratique, qui a compté jusqu’à 6500 adhérentes. Elue au Grand Conseil bernois entre 1977 et 1980 en tant que membre du parti radical, Geneviève Aubry a aussi siégé au Conseil national, pendant 16 ans, jusqu’en 1995. /ncp


 

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