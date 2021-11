Les marbriers restent sollicités à la Toussaint, même si l’art funéraire a diminué

Ce lundi 1er novembre, jour de Toussaint, est synonyme de recueillement pour de nombreux Jurassiens. C’est l’occasion de commémorer la mémoire des proches qui sont décédés. Des dizaines de messes sont organisées à travers la région. Leur nombre est plus important qu’à l’accoutumée en raison de la pandémie de Covid-19. Cette journée est également chargée pour certains professionnels. C’est notamment le cas pour les marbriers qui sont sollicités pour les différents monuments et les inscriptions. Pourtant, les affaires dans ce domaine ont diminué au fil du temps. Elles ne représentent, par exemple, plus que 20% des activités de l’entreprise centenaire Kaiser SA à Delémont : « Notre profession a beaucoup changé il y a une trentaine d’année, lorsque les gens ont davantage fait le choix de la crémation que de l’inhumation. Ils ont ensuite davantage de choix, en pouvait garder les cendres à la maison, les disperser, les mettre au jardin du souvenir ou les enterrer avec un plus petit monument », explique son directeur Jean-René Kaiser.