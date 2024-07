La 57e édition du Festival d’échecs de Bienne clôturée avec succès

Le 20 juillet, à l'occasion de la Journée internationale des échecs et pour célébrer son centenaire, la Fédération internationale des échecs (FIDE) a tenté de battre un record mondial : celui du plus grand nombre de parties d'échecs jouées en 24 heures. Des millions de parties ont été jouées en ligne et des milliers lors de tournois dans le monde entier, le tout organisés à Bienne. C'est donc à Bienne que Guinness World Records a envoyé le juge qui a supervisé et certifié le processus, et c'est là que le certificat correspondant a été remis le soir au représentant de la FIDE. Au final, 7'284'970 parties d'échecs ont été enregistrées ce jour-là, ce qui correspond aux exigences pour le record, explique un communiqué du Festival international d’échecs de Bienne. /mbe