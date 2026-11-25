Le ministère nord-coréen des affaires étrangères a ordonné au numéro un du bureau diplomatique suisse de quitter le pays, a rapporté un média d'Etat mercredi. Pyongyang avait menacé mardi de fermer la représentation tout juste rouverte à la fin octobre.

"Le ministère des affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée [la Corée du Nord, ndlr] a déclaré persona non grata le chef du bureau diplomatique suisse en RPDC et l'a exhorté à quitter le pays sous 48 heures", a écrit l'agence officielle KCNA.

L'influente soeur du dirigeant suprême de la Corée du Nord avait menacé mardi de fermer le bureau diplomatique de la Suisse à Pyongyang. "A mon avis, le bureau diplomatique suisse a spontanément perdu sa raison d'être", avait déclaré Kim Yo-jong dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle KCNA, dénonçant les sanctions que la Suisse a imposées contre une colonie de vacances en Corée du Nord qui est fréquentée par des enfants russes et chinois.

/ATS