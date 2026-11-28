Les auditions des deux candidats UDC par les groupes parlementaires lancent la phase décisive de l'élection au Conseil fédéral du 9 décembre. Le très controversé ticket met la concordance à l'épreuve.

Le groupe UDC a nommé le 20 novembre son chef et conseiller national Thomas Aeschi (ZG) ainsi que le conseiller national Michael Graber (VS) pour succéder au conseiller fédéral Guy Parmelin. Les autres groupes auditionneront les deux candidats dès la semaine prochaine.

Les Vert-e-s ont refusé d'entendre les deux représentants de l'UDC. Ils ont lancé la conseillère nationale Delphine Klopfenstein Broggini (GE) dans la course.

L'agence de presse Keystone-ATS présente les différents scénarios possibles pour l'élection devant l'Assemblée fédérale. Ces scénarios, qui ne sont pas exhaustifs, ont été analysés avec des politologues.

Candidats officiels favoris

Malgré les fortes critiques de parlementaires, de la Suisse romande et d'organisations comme Alliance F, les politologues estiment que l'élection d'un des candidats officiels reste le résultat le plus probable. Pour Sean Müller, de l'Université de Berne, l'élection de Thomas Aeschi est le scénario à privilégier.

La "formule magique" exige la présence des plus grands partis au Conseil fédéral. Une majorité du Parlement juge l'actuelle répartition des sièges légitime et un gage de stabilité. La revendication de l'UDC est claire: M. Aeschi est un candidat officiel et les propositions des partis sont, en règle générale, respectées.

L'UDC avance que la sous-représentation de la Suisse romande est atténuée par le siège tessinois - la Suisse alémanique ne disposant toujours que de cinq sièges - et elle pourrait être corrigée lors d'une prochaine vacance, par exemple après le départ d'Ignazio Cassis. Le parti agrarien argue encore que le Conseil fédéral serait plus jeune et plus représentatif de la population en intégrant le père d'un enfant en bas âge.

L'élection de Thomas Aeschi ou de Michael Graber est également le scénario privilégié par Pascal Sciarini, de l'Université de Genève; même s'il y voit un "coup de force" de l'UDC. Le nouvel élu devra se conformer à la collégialité afin d'être confirmé en décembre 2027 lors du renouvellement intégral du Conseil fédéral.

Toutefois, le ticket purement alémanique est une offense à la Suisse romande. Il pourrait nuire à l'UDC dans les régions francophones lors des élections fédérales l'année prochaine, en particulier parce que la marge de progression y est importante pour le premier parti de Suisse. Sarah Bütikofer, de Sotomo, partage l'avis de M. Sciarini.

Entre renonciation et élection "sauvage"

Les médias ont envisagé de nombreux autres scénarios ces derniers jours. Les critiques ne viennent pas uniquement de la Suisse romande et des autres partis, mais aussi des propres rangs de l'UDC. Dans l'émission "Tele Blocher", l'ancien conseiller fédéral Christoph Blocher a désigné le ticket comme "accident professionnel". Voici un aperçu des scénarios:

Election de Michael Graber:

M. Müller estime que les chances de Michael Graber face à Thomas Aeschi sont minimes. Le chef de groupe est plus connu et siège depuis plus longtemps au Parlement. Mais les médias avancent cette hypothèse. Le PLR et le Centre pourraient préférer le Valaisan, candidat acceptable si M. Aeschi polarisait trop l'opinion ou si la présence de deux Zougois au gouvernement se heurtait à une opposition.

Election hors ticket et renonciation:

Si l'Assemblée fédérale venait à élire l'un des six candidats non retenus pour le ticket, qui ont tous signé une déclaration de renonciation, et que la personne élue refusait son élection, le processus d'élection devrait recommencer à zéro. Ce scénario ne serait pas une première.

En 1993, Christiane Brunner était la candidate officielle du groupe socialiste, mais le Parlement a élu le Neuchâtelois Francis Matthey. Devant l'opposition de son propre parti, ce dernier a renoncé à son élection, forçant le PS à présenter un nouveau ticket. C'est finalement Ruth Dreifuss qui a accédé au Conseil fédéral, devançant Christiane Brunner.

Aux yeux de M. Sciarini, ce scénario est peu constructif et ne fait que reporter le problème. A moins que l'UDC ne change son ticket, ce qui est peu probable, estime le politologue. Cette option ne devrait pas obtenir de majorité, analyse également M. Müller.

Election hors ticket et acceptation malgré la déclaration de renonciation:

Si l'un des six candidats de l'UDC non désignés à l'issue de la procédure interne acceptait son élection malgré sa déclaration de renonciation, son adhésion à l'UDC prendrait automatiquement fin, selon les statuts du parti. Pour M. Müller, ce scénario est très improbable. M. Sciarini trouve lui aussi peu probable qu'un autre candidat à la candidature accepte le mandat et se fasse exclure.

Mme Bütikofer souligne que les statuts de l'UDC contiennent une clause de réintégration. Une adhésion qui a pris fin peut être renouvelée si le groupe parlementaire de l'UDC et le comité directeur du parti en décident ainsi à la majorité des deux tiers.

Aux yeux de M. Müller, il est possible, mais peu probable, qu'une personnalité romande telle que Céline Amaudruz (GE) ou Pierre Alain Schnegg (BE) soit élue, accepte le mandat, soit automatiquement exclue puis réintégrée au sein du parti. Mais cela nécessiterait une très large majorité de 130 ou 140 voix parmi les députés.

Pour le doyen de l'UDC M. Blocher, ce scénario est envisageable, comme il l'a déclaré sur "Tele Blocher". Dans son émission, l'ancien conseiller fédéral a fait l'éloge du conseiller d'Etat bernois UDC Pierre Alain Schnegg.

Election "sauvage" comme en 2007:

Les parlementaires pourraient encore répéter le scénario de 2007 qui a mené à l'éviction de Christoph Blocher et à l'élection d'Eveline Widmer-Schlumpf. Ils pourraient élire soit un autre membre du groupe UDC soit un membre du groupe mais hors UDC, comme le conseiller aux Etats Mauro Poggia (MCG/GE). Un scénario très peu probable, selon M. Sciarini. Un membre de l'UDC non candidat à la candidature serait exclu du parti, et un élu hors UDC n'aurait pas de légitimité.

S'il est peu probable, le scénario reste possible, commente M. Müller. Il plongerait l'UDC et le conseiller fédéral Albert Rösti dans un dilemme. Toutefois, les autres partis devraient probablement l'éviter, car il mobiliserait fortement la base de l'UDC lors des élections fédérales du 24 octobre.

Boycott du quorum ou report:

M. Sciarini estime aussi peu réaliste que des groupes parlementaires quittent la salle pour faire manquer le quorum de 124 membres présents, ou qu'ils reportent l'élection par une motion d'ordre afin d'exiger un ticket incluant une représentation de la Suisse latine.

Candidature surprise des Vert-e-s:

La candidature de l'écologiste Delphine Klopfenstein Broggini n'a aucune chance, évalue M. Sciarini. Tout le monde reconnaît la légitimité du deuxième siège UDC. Mme Bütikofer ne s'attend pas non plus à ce que la Genevoise soit élue.

Elle y voit plutôt un signal adressé par les Vert-e-s à leur propre base ainsi que la possibilité que Mme Klopfenstein Broggini évince, à partir du troisième tour de scrutin, d'autres candidatures grâce à la procédure d'exclusion. D'autres candidatures, y compris celles issues du Parlement lui-même, ne sont pas exclues.

L'évolution du climat au sein des groupes parlementaires devrait se dessiner lors des auditions de la semaine prochaine. Pour M. Sciarini, la situation sera plus claire d'ici quelques jours.

/ATS