Les candidats centriste Markus Julmy et socialiste Lise-Marie Graden mènent la course dimanche lors du 2e tour de l'élection au Conseil d'Etat fribourgeois. Ils devancent les sortants UDC Philippe Demierre et verte Sylvie Bonvin-Sansonnens, qui seraient aussi élus.

Le taux de participation se situe en baisse à 34% environ, contre 36,09% il y a trois semaines. Après dépouillement des résultats dans 100 des 120 communes, les deux candidats de l'Entente fribourgeoise (Centre, UDC et PLR) affichent 29'760 suffrages pour le Singinois Markus Julmy et 24'399 suffrages pour Philippe Demierre.

L'Alliance de gauche place l'une de ses trois candidates à la deuxième place déjà avec l'actuelle préfète de la Sarine, la socialiste Lise-Marie Graden (24'831 voix). Le quatrième rang, synonyme de dernière place élective à l'exécutif cantonal, est occupé par la ministre sortante verte Sylvie Bonvin-Sansonnens, avec 22'062 suffrages au compteur.

La Broyarde arrive pour l'heure tout juste devant sa colistière PS Stephanie Tschopp, deuxième Singinoise de l'élection, qui atteint 21'875 voix.

Trois élus au 1er tour

La sixième place est occupée par le candidat du PVL Leonardo Gomez Mariaca, avec 11'467 voix. Six candidats s'affrontent lors du deuxième tour de l'élection au Conseil d'Etat. Les quatre sièges à attribuer voient s'opposer deux hommes de l'Entente fribourgeoise de droite, trois femmes de l'Alliance de gauche et le candidat du PVL.

Le scrutin s'annonce à suspense, avec la nouvelle composition gouvernementale attendue vers 14h00. Trois candidats ont déjà été élus dès le premier tour le 8 novembre, les deux sortants PLR Romain Collaud et Didier Castella ainsi que la conseillère nationale centriste Marie-France Roth Pasquier.

Au-delà, trois districts sont également le théâtre d'un second tour pour l'élection à la fonction de préfet ou de préfète. Il s'agit de la Sarine, de la Singine et du Lac.

/ATS