Pendant la période de l'Avent et de Noël, le nombre d'incendies augmente considérablement, bien souvent à cause des bougies. Le Bureau de prévention des accidents (BPA) avertit de ce danger et donne des conseils de prévention.

Pendant la période de l'Avent et pendant les fêtes de Noël, les établissements cantonaux d'assurance des bâtiments enregistrent jusqu’à 55 incendies par semaine, note le BPA. Cela représente par exemple six fois plus de cas qu'en novembre.

Selon une enquête du BPA, les bougies en cire traditionnelles restent très répandues: on les retrouve sur 51% des couronnes de l'Avent et sur un quart de tous les sapins de Noël. Cela entraîne un risque accru dans de nombreux foyers.

Pourquoi les incendies se déclarent-ils si rapidement?

Dans les pièces chauffées, les couronnes de l’Avent et les sapins de Noël s’assèchent rapidement, ce qui les rend particulièrement inflammables. En présence d’une flamme nue, le risque d’incendie augmente considérablement.

Une simple inattention suffit à mettre le feu à ces matériaux secs. Une bougie trop consumée, une bougie renversée ou une branche de sapin qui pend peuvent déclencher un incendie en quelques secondes, avertit le BPA.

Comment protéger mon logement?

Quelques mesures de précaution simples permettent de réduire considérablement le risque d’incendie. Le plus sûr est de renoncer complètement aux flammes nues et d’utiliser à la place des bougies LED ainsi que des guirlandes lumineuses du même type.

Si vous utilisez malgré tout de vraies bougies, vous ne devez jamais les laisser brûler sans surveillance et devez systématiquement les éteindre avant de quitter la pièce. De plus, les bougies doivent toujours être placées de manière stable sur des supports ignifuges, à distance des branches de sapin, des textiles et autres décorations inflammables.

Lorsque les couronnes de l’Avent et les sapins de Noël sont desséchés, il ne faut plus allumer de bougies du tout, précise le BFU. Il recommande de remplacer les bougies au plus tard lorsqu’elles ont brûlé jusqu’à ne plus dépasser que de deux doigts au-dessus de la couronne ou de tout autre matériau inflammable. Une prudence particulière s’impose lorsque des enfants ou des animaux se trouvent dans la pièce. Les allumettes et les briquets doivent toujours être conservés hors de portée des enfants.

/ATS