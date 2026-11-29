Le Valais n'instaurera pas de salaire minimum. La population a rejeté du bout des lèvres dimanche l'initiative cantonale pour un salaire minimum légal de 22 francs brut de l'heure.

Les résultats étaient de plus en plus serrés au fil de l'après-midi, avant que le texte ne soit finalement refusé par 51,71% des votants et votantes. Le Haut-Valais (près de 55%) et le Valais central (plus de 56%) ont dit "non", contrairement au Bas-Valais, où le projet a été validé à 50,79%. La participation a été de 48,58% pour cet objet.

Portée par la gauche et les syndicats, l'initiative cantonale pour un salaire minimum légal déposée en 2022 prévoyait un salaire minimum horaire brut de 22 francs, avec une possibilité de dérogation pour l'agriculture à 18 francs. Le Valais ne rejoint donc pas les cinq autres cantons ayant instauré un salaire minimum légal (NE, JU, GE, TI et BS).

Le rejet est toutefois moins marqué qu'en 2014. Le canton avait refusé une initiative à plus de 80%.

/ATS