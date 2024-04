Alerte au nuage toxique à Schweizerhalle (BL)

Des substances potentiellement toxiques ont pollué l'environnement vendredi soir à Schweizerhalle, près de Bâle, a annoncé le canton de Bâle-Campagne. La population a été invitée à fermer portes et fenêtre et à arrêter les systèmes de ventilation et de climatisation.

C'est le site Alertswiss de l'Office fédéral de la protection de la population qui a donné l'alerte peu après 22h00. Interrogé par Keystone-ATS, un porte-parole de la police cantonale de Bâle-Campagne a déclaré qu'un nuage avait été détecté, mais qu'il n'y avait pas d'incendie.

Il n'y a pas de blessés. Les pompiers et la police sont sur place. L'alerte a été donnée à titre préventif.

En 1986, une catastrophe chimique s'était produite à Schweizerhalle (BL): un incendie s'était rapidement propagé dans un entrepôt de l'entreprise chimique Sandoz.

Plus de 1000 tonnes de produits chimiques divers avaient alors brûlé, dont 20 tonnes se sont écoulées avec l'eau d'extinction dans le Rhin, qui a pris une couleur rouge. Le lendemain, seuls des poissons morts ont pu être repêchés dans le fleuve.

/ATS