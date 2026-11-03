Avec l'Outlet Aubonne, le français Evoriel s'installe en Suisse

Le centre commercial vaudois Outlet Aubonne change de gestionnaire avec le rachat du français Advantail par un autre groupe immobilier français, Evoriel. Les contours financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.

Avec cette opération, Evoriel fait ses premiers pas sur le marché suisse, indique la société à l'agence de presse AWP mardi. Cette transaction concerne la société de gestion et non les murs de l'Outlet Aubonne, propriété du fonds immobilier suisse Procimmo. Le centre, situé à Allaman, entre Genève et Lausanne, accueille quelque 1,4 million de visiteurs par an.

Jusqu'ici indépendant, Advantail appartenait à l'entrepreneur français Franck Verschelle. Fondée il y a 18 ans, la société gère une vingtaine de sites commerciaux en France, en Belgique et en Suisse, dont l'Outlet Aubonne. Elle emploie 70 collaborateurs et a réalisé 9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025.

Evoriel, qui compte 3500 collaborateurs, entend renforcer ses activités dans l'immobilier commercial et développer sa présence européenne. Le groupe devient, selon ses propres estimations, le deuxième acteur de la gestion immobilière commerciale en France. Il pourra notamment s'appuyer sur les 3 milliards d'euros d'actifs commerciaux déjà gérés par sa filiale Terranae.

/ATS