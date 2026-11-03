SIX: baisse des volumes de négoce en octobre

Les volumes de négoce de l'opérateur boursier SIX ont légèrement reculé au mois d'octobre, malgré la bonne performance de la place zurichoise. L'indice vedette SMI a, lui, affiché de nouveaux records.

Au cours du mois sous revue, les volumes de négoce ont égaré 0,3% à près de 149 milliards de francs. Sur SIX Swiss Exchange, la hausse a atteint 6,2% à 106 milliards quand le recul s'est affiché à 13,5% chez la filiale espagnole BME à 46,1 milliards.

Sur le marché helvétique, le mois d'octobre a été marqué par la cinquième cotation d'entreprise depuis le début de l'année, à savoir Infomaniak.

Sur les marchés de SIX le mois dernier, le segment des ETF a enregistré la plus forte croissance du volume de négoce, avec une hausse de presque un quart sur un mois et de 17,7% sur un an, a ajouté SIX. BME a fait état d'une poussée de 10,0%.

Depuis le début de 2026, le volume de négoce total sur les marchés de SIX a atteint 1570 milliards, soit une hausse de 15,2% par rapport à 2025, selon le communiqué paru mardi. SIX Swiss Exchange a ainsi enregistré une hausse de 9,9% à 1058 milliards quand la Bourse espagnole BME a bondi de 29,9% à 554,5 milliards.

Le volume de négoce des actions a également progressé sur les deux marchés, de respectivement 5,8% et 7,8% en glissement annuel.

Le SMI a, lui, crû de 7,1% pour atteindre un nouveau record de 14'810,7 points à la fin du mois. "Il a également atteint un nouveau plus haut historique en séance le 29 octobre, à 14'861,5 points", ajoute SIX. La performance depuis le début de l'année s'élève à 11,6%.

De son côté, l'indice espagnol des valeurs vedettes IBEX 35 a clôturé le mois à 18'653,0 points, en baisse de 4,0% sur un mois, tout en restant positif depuis le début de l'année (+7,8%).

/ATS