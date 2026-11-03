Stadler construit un nouveau centre et crée 80 emplois

Stadler Rail a lancé la construction d'un nouveau centre de mise en service à Weinfelden, en Thurgovie. Le constructeur de matériel ferroviaire a investi environ 40 millions de francs dans cette nouvelle infrastructure qui permettra la création d'environ 80 emplois.

Dans ce centre, les nouveaux véhicules ferroviaires seront testés et préparés pour leur mise en exploitation commerciale, annonce mardi dans un communiqué l'entreprise basée à Bussnang. Il devrait être opérationnel au premier semestre 2028.

Le centre existant à Erlen atteignant désormais ses limites, et offrant peu de possibilités d'extension, Stadler a choisi d'implanter un nouveau centre à Weinfelden, à proximité du siège principal de Bussnang.

Stadler a investi environ 40 millions de francs dans cette nouvelle infrastructure. Les postes supplémentaires seront principalement créés dans le domaine de la mise en service, notamment pour des électriciennes et électriciens spécialisés ainsi que pour des automaticiennes et automaticiens.

/ATS