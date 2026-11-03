Greenpeace demande plus de protéines végétales dans les magasins

Greenpeace Suisse veut moins de protéines animales et plus de protéines végétales dans les ...
Greenpeace demande plus de protéines végétales dans les magasins

En Suisse romande, les militants ont notamment distribué leurs cabas dans le quartier de La Sallaz, sur les hauts de Lausanne.

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Greenpeace Suisse veut moins de protéines animales et plus de protéines végétales dans les rayons du commerce de détail. Elle a envoyé mardi une pétition en ce sens, munie de 27'170 signatures, à Coop et Migros.

Le texte demande qu'au moins 60% des protéines proposées par le commerce de détail soient d'origine végétale d'ici 2035. Cette part est pour l'heure bien moindre puisque, selon des chiffres avancés par la branche helvétique de l'ONG, actuellement 90% des protéines de l'assortiment des deux géants orange sont d'origine animale.

"Il en va de même pour les promotions: 90% concernent la viande, le poisson, les oeufs et les produits laitiers", regrette Greenpeace Suisse dans un communiqué. Pourtant, si les détaillants favorisaient les protéines végétales, "cela permettrait une avancée majeure vers un système alimentaire durable", poursuit l'organisation.

Pour joindre le geste à la parole, une quinzaine de militants ont déposé des cabas en papier portant l'inscription "Give peas a chance" ou "Peas & love" aux caisses de 40 succursales Coop et Migros à Lausanne, Zurich, Aarau et Saint-Gall. Les pois (en anglais "peas"), constituent en effet une source de protéines alternative.

/ATS


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Mémorial aux morts inauguré par l'armée suisse à Lucerne

Mémorial aux morts inauguré par l'armée suisse à Lucerne

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 12:40

Le montant de la 13e rente AVS plus bas dans certains cas

Le montant de la 13e rente AVS plus bas dans certains cas

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 12:21

Aramco: le bénéfice flambe de 34,6% au troisième trimestre

Aramco: le bénéfice flambe de 34,6% au troisième trimestre

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 10:12

Plus de 40% des Suisses utilisent l'IA pour un auto-diagnostic

Plus de 40% des Suisses utilisent l'IA pour un auto-diagnostic

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 10:03

Articles les plus lus

L'inflation s'emballe à 1,5% en octobre

L'inflation s'emballe à 1,5% en octobre

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 09:01

Plus de 40% des Suisses utilisent l'IA pour un auto-diagnostic

Plus de 40% des Suisses utilisent l'IA pour un auto-diagnostic

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 10:03

Aramco: le bénéfice flambe de 34,6% au troisième trimestre

Aramco: le bénéfice flambe de 34,6% au troisième trimestre

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 10:12

Le montant de la 13e rente AVS plus bas dans certains cas

Le montant de la 13e rente AVS plus bas dans certains cas

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 12:21

Lonza rachète cinq sites de production de l'allemand Merck aux USA

Lonza rachète cinq sites de production de l'allemand Merck aux USA

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 08:03

L'inflation s'emballe à 1,5% en octobre

L'inflation s'emballe à 1,5% en octobre

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 09:01

Plus de 40% des Suisses utilisent l'IA pour un auto-diagnostic

Plus de 40% des Suisses utilisent l'IA pour un auto-diagnostic

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 10:03

Aramco: le bénéfice flambe de 34,6% au troisième trimestre

Aramco: le bénéfice flambe de 34,6% au troisième trimestre

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 10:12

Swiss tient le cap sur neuf mois malgré les prix du carburant

Swiss tient le cap sur neuf mois malgré les prix du carburant

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 07:48

Geberit affiche une croissance solide sur les neuf premiers mois

Geberit affiche une croissance solide sur les neuf premiers mois

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 07:54

Lonza rachète cinq sites de production de l'allemand Merck aux USA

Lonza rachète cinq sites de production de l'allemand Merck aux USA

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 08:03

L'inflation s'emballe à 1,5% en octobre

L'inflation s'emballe à 1,5% en octobre

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 09:01