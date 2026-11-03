Mémorial aux morts inauguré par l'armée suisse à Lucerne

À Lucerne, un mémorial rend désormais hommage aux militaires suisses qui ont perdu la vie durant leur service et aux civils morts dans des accidents militaires. Il s'agit d'une première sur un lieu centralisé.

L'armée suisse a inauguré mardi le monument sur le site du Centre d’instruction de l’armée à Lucerne, indique-t-elle. Baptisé Monumoira, ce lieu offre espace au recueillement personnel et aux commémorations collectives. Il incarne la responsabilité qui incombe à l’armée de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des militaires, écrit-elle.

Une cérémonie sobre et solennelle a été organisée pour inaugurer le mémorial, en présence de la conseillère d'Etat lucernoise Ylfete Fanaj (PS) et du chef de l’armée, Benedikt Roos. Parmi les invités se trouvaient aussi des représentants du monde politique, d’armasuisse Immobilier ainsi que de fondations et d’organisations qui ont participé à la réalisation le monument.

Stèle de 26 mètres

Monumoira comprend une stèle de 26 mètres de haut et, en contrebas, des plaques portant des aphorismes rédigés dans les quatre langues nationales, sur les thèmes de la perte, de la douleur, du deuil, de la consolation, de l’espoir et de la réconciliation. Au sommet de la stèle, une « flamme éternelle » de forme contemporaine illumine le mémorial aussi de nuit.

Le projet de l’artiste Andreas Schneider et de l’architecte Philipp Schallnau, désignés vainqueurs du concours lié à ce projet en décembre 2021, a été réalisé au cours de l’été dernier. Le nom de "Monumoira" a été créé en associant le latin "monere" ("faire souvenir", "avertir") à la moira (μοῖρα) grecque, qui évoque le destin, le lot qui échoit à chacun.

La plupart des militaires suisses décédés ne sont pas morts lors de combats, mais dans des accidents tragiques durant l’instruction, l’engagement ou dans des circonstances du quotidien. Des accidents militaires ont aussi coûté la vie à des civils. "Derrière chaque mort, il y a un destin personnel et des familles, des proches, des camarades endeuillés", souligne l'armée.

/ATS