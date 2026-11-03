Aramco: le bénéfice flambe de 34,6% au troisième trimestre

Le géant pétrolier saoudien Aramco a annoncé mardi une hausse de 34,6 % de son bénéfice net au troisième trimestre, dans un contexte de guerre au Moyen-Orient qui continue de faire flamber les prix du pétrole.

Depuis la reprise des hostilités en juillet entre l'Arabie saoudite et les Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ces derniers ont régulièrement pris pour cible des pétroliers, des installations de stockage, des raffineries ainsi qu'un oléoduc stratégique de la puissante monarchie du Golfe. Leurs attaques se sont intensifiées ces dernières semaines.

Les Houthis entravent également le trafic maritime dans le détroit de Bab al-Mandeb, tandis que l'Iran perturbe celui d'Ormuz, de l'autre côté de la péninsule Arabique, compliquant les exportations de pétrole saoudien.

Malgré ces perturbations, Aramco, pilier de l'économie saoudienne et l'une des entreprises les plus valorisées au monde, a vu ses bénéfices s'envoler au troisième trimestre, en grande partie grâce au maintien des prix élevés du pétrole.

Le groupe pétrolier a indiqué que son bénéfice net avait atteint 135,9 milliards de riyals (29,2 milliards de francs), contre environ 101 milliards de riyals à la même période l'année précédente.

Les cinq majors pétro-gazières ont également vu leurs bénéfices s'envoler au troisième trimestre, dopés par la hausse des prix des hydrocarbures, les activités de raffinage et les tensions sur le gazole. Elles ont enregistré plus de 50 milliards de dollars de bénéfices nets cumulés, soit un bond de 138 % sur un an, selon un calcul de l'AFP.

Mais le patron d'Aramco a mis en garde contre les conséquences du conflit sur l'approvisionnement énergétique mondial.

"L'incertitude géopolitique et les attaques contre des installations énergétiques stratégiques ont continué d'aggraver la crise mondiale de l'approvisionnement en énergie au troisième trimestre 2026, avec de graves conséquences pour la sécurité énergétique mondiale", a déclaré Amin Nasser, dans un communiqué.

/ATS