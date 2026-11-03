Clariant affiche des résultats trimestriels mitigés

Le chimiste de spécialités Clariant a fait état mardi de résultats mitigés au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires en progression mais une rentabilité en repli. Le groupe a confirmé ses perspectives de croissance pour 2026, et au-delà.

Entre juillet et fin septembre, le groupe bâlois a enregistré des revenus en hausse de 6,9% sur un an à 968,8 millions de francs. Hors effets des devises, les ventes ont gagné 5,6%, a indiqué la société dans un communiqué.

Clariant met en avant une évolution positive des prix et des volumes dans les secteurs des produits chimiques de soins et des adsorbants et additifs. En revanche, les volumes de catalyseurs restent perturbés par le conflit au Moyen-Orient.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a baissé de 9,3% à 144,0 millions, pour une marge afférente de 14,9%, en recul de 2,6 points de pourcentage.

Le secteur Produits chimiques de soins et Catalyseurs a connu une composition moins favorable et une volatilité des matières premières, ce qui a affecté les coûts et la valorisation des stocks, explique Clariant.

La copie rendue va bien au-delà des prévisions des analystes consultés par AWP en ce qui concerne les recettes, que le consensus anticipait à 936 millions de francs, mais à déçu nettement les attentes en matière d'Ebitda, escompté à 156 millions avec une marge correspondante de 16,7%.

Les contributions des programmes d'amélioration des performances ont permis de réaliser des économies de coûts annualisées de 79 millions de francs depuis le début de l'année et de 10 millions au dernier trimestre, "en bonne voie pour atteindre les 90 millions de francs suisses en 2026".

Pour l'ensemble de 2026 précisément, la direction fait savoir que ses objectifs pour 2026 restent inchangées, "avec un carnet de commandes solide jusqu'à la fin de l'année". La société prévoit donc toujours une marge Ebitda avant éléments exceptionnels d'environ 18%.

En 2027, Clariant prévoit de finaliser les programmes d'un montant de 100 millions de francs. L'entreprise anticipe un taux de conversion de son flux de trésorerie disponible supérieur à 45% en 2026.

/ATS