Dépendance au smartphone: les Romands sont plus anxieux

Plus de deux millions de personnes en Suisse présentent des signes de dépendance au smartphone, selon une nouvelle étude. Les Romands sont particulièrement touchés, affichant deux fois plus d'anxiété que les Suisses alémaniques en cas d'absence de réseau.

La troisième enquête du comparateur en ligne Comparis révèle même que 7% supplémentaires d'adolescents et d'adultes présentent des signes prononcés de nomophobie. Les 16-35 ans sont particulièrement touchés.

Selon Comparis, 40% des Romands s'inquiètent en l'absence de réseau mobile ou de connexion Internet, soit deux fois plus qu'en Suisse alémanique (20%). Jean-Claude Frick, expert numérique chez Comparis, souligne que "le smartphone est devenu le cordon ombilical numérique avec le monde extérieur". La consultation permanente du téléphone et le stress en son absence sont les symptômes les plus fréquents d'une dépendance.

L'enquête a été réalisée par l'institut Innofact pour le compte de Comparis, auprès d'un échantillon de 1027 personnes âgées de 16 à 74 ans.

/ATS