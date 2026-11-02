La poste de Saint-François rouvre ses portes à Lausanne

L'Hôtel des postes de Saint-François à Lausanne abrite à nouveau une filiale du géant jaune. L'office, dont l'avenir était resté incertain durant plusieurs mois, a rouvert lundi après environ trois ans de travaux.

Pascal Grieder, directeur général de la Poste, s'est déplacé lundi matin à Lausanne pour inaugurer ces locaux rénovés. Il a évoqué "une filiale spéciale pour Lausanne et la Suisse", sachant que la Poste est présente dans ce bâtiment historique depuis 1901, mais aussi que ce nouvel office augure ce que seront les postes de demain.

Après une filiale sise à Zurich, celle de Saint-François est la deuxième du pays à avoir complètement repensé ses espaces. Fini l'alignement de guichets vitrés, place à différents "espaces" proposant prestations postales, conseils personnalisés et autres solutions numériques. "Avec cette filiale, nous montrons comment nous entendons rester proches de notre clientèle tout en faisant évoluer nos services", a expliqué Pascal Grieder.

/ATS