La FDA approuve la version générique d'un traitement contre le VIH

L'agence américaine du médicament (FDA) a approuvé lundi une version générique d'un traitement préventif contre le VIH. Cette décision permettra de faciliter l'accès à ce traitement largement considéré comme une avancée majeure.

Cette approbation a été annoncée par Dr Reddy's Laboratories, le fabricant indien de la version générique du lénacapavir, et par l'organisation internationale Unitaid. Le traitement sera disponible au prix de 40 dollars par personne et par an dans 120 pays, en vertu d'un accord annoncé en septembre 2025.

"C'est un moment d'immense fierté pour nous tous chez Dr. Reddy's" a déclaré Deepak Sapra, responsable au sein du laboratoire indien dans un communiqué. "Développer et fabriquer à un coût abordable un injectable complexe comme le lénacapavir demande des capacités scientifiques importantes et un solide savoir-faire industriel pour répondre à un besoin d'accès urgent au traitement", a-t-il ajouté.

L'action d'Unitaid, qui vise à faciliter l'accès aux médicaments, "a aidé à réduire les délais entre une avancée scientifique et son accès dans les pays", a affirmé Philippe Duneton directeur exécutif de l'organisation.

Le lénacapavir, d'abord fabriqué par le laboratoire américain Gilead, a été approuvé en juin 2025 mais son prix très élevé reste prohibitif. Ce traitement consiste en deux injections annuelles et permet de réduire de 99,9% les risques de transmission du VIH, une petite révolution dans le domaine des médicaments connus sous le nom de "prophylaxie pré-exposition", ou "PrEP".

Auparavant, ces traitements pris par des personnes qui ne sont pas infectées mais considérées à risque nécessitaient la prise quotidienne d'un comprimé.

Ce nouveau traitement nourrit ainsi l'espoir de réduire le nombre de nouvelles infections par le VIH, notamment dans les pays en développement.

/ATS