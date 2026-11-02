Anthropic a augmenté son chiffre d'affaires au troisième trimestre

La start-up d'intelligence artificielle (IA) Anthropic a réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars, en hausse de 46% par rapport aux trois mois précédents.

L'entreprise californienne, qui s'apprête à entrer en Bourse, a également fait état d'une perte de 23,3 milliards de dollars, montant colossal mais qui inclut un effet comptable de 21,9 milliards sans rapport avec l'activité d'Anthropic, selon un document publié lundi par l'Autorité américaine de régulation des marchés, la SEC.

Tout comme au deuxième trimestre, ce géant émergent de l'IA a ainsi dû relever la valeur d'obligations convertibles en actions, achetées par des investisseurs extérieurs, notamment Amazon, pour tenir compte de la valorisation d'Anthropic, multipliée par plus de cinq entre septembre 2025 et mai 2026.

Cette révision n'est qu'un jeu d'écriture comptable et n'a pas d'effet sur la trésorerie de la société.

Le dossier amendé d'entrée en Bourse, publié lundi, montre que les coûts liés à l'utilisation d'infrastructures informatiques, des centres de données pour l'essentiel, ont davantage accéléré (+77% par rapport au deuxième trimestre) que les revenus.

Pour s'assurer de ne pas voir le développement et l'utilisation de son IA contraints par un manque de capacités informatiques, Anthropic a passé pour 895 milliards de dollars de contrats avec des fournisseurs, étalés jusqu'en 2045.

Anthropic n'a pas encore indiqué quel montant il entendait lever lors de son introduction en Bourse, qui pourrait intervenir lors de la semaine du 16 novembre, selon plusieurs médias américains.

S'il reste déficitaire même hors éléments comptables exceptionnels, avec une perte opérationnelle de 567 millions de dollars au troisième trimestre, le groupe a drastiquement réduit sa consommation de liquidités pour financer son activité.

Fin septembre, il disposait de réserves disponibles de 131,8 milliards de dollars, équivalentes aux 131,6 milliards affichés fin juin, alors que l'entreprise n'a pas effectué de lever de fonds entre-temps.

/ATS