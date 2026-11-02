Une cyberattaque frappe des réfrigérateurs à travers l'Europe

Les supermarchés de plusieurs pays européens ont vu la température de leurs réfrigérateurs s'envoler et gâcher la nourriture, lundi, en raison d'une cyberattaque similaire à celle survenue en France il y a trois semaines.

Des supermarchés en Belgique, Estonie, Finlande, Luxembourg et Suède comptaient parmi les enseignes touchées par cette nouvelle attaque de pirates informatiques.

Le 12 octobre, de grandes enseignes françaises de distribution avaient indiqué que des centaines de systèmes de réfrigération de leurs magasins avaient été frappés par une cyberattaque, les contraignant à jeter des denrées périmées et suscitant des inquiétudes pour la sécurité alimentaire.

Personne n'a revendiqué l'une ou l'autre attaque.

"C'est une cyberattaque, il n'y a pas d'autre raison", a affirmé le porte-parole de Carrefour Belgique Mich Vergauwen, qui a signalé lundi des perturbations dans une quinzaine des 700 magasins de la chaîne dans le pays.

Ikea Belgique a également annoncé qu'une cyberattaque avait touché son magasin de Mons, dans le sud-ouest de la Belgique, entraînant une hausse brutale de la température des congélateurs aux premières heures de lundi.

Les chaînes Delhaize, Colruyt et Intermarché ont elles aussi subi des problèmes techniques affectant leurs réfrigérateurs en Belgique. Delhaize a également signalé que quatre de ses magasins au Luxembourg étaient aussi touchés.

Le groupe belge de réfrigération industrielle Sabcobel a précisé avoir commencé à sécuriser ses installations après l'attaque du 12 octobre en France, mais qu'environ 10 % d'entre elles n'étaient toujours pas révisées et que certaines se trouvaient dans les magasins touchés lundi.

Prestataire danois

"Si Sabcobel n'avait pas lancé cette opération, l'impact aurait été bien plus important", a estimé le directeur général de l'entreprise Stephan Moelans auprès de l'AFP.

En Suède, la chaîne Coop a confirmé que six de ses quelque 800 magasins avaient été victimes d'une cyberattaque lundi à l'aube.

"Nous pouvons confirmer qu'il s'agit d'un incident cyber. Le problème est désormais résolu et les réfrigérateurs ainsi que les congélateurs fonctionnent normalement", a indiqué le porte-parole Carlos Cancino à l'AFP.

Il a précisé que Coop ne savait pas qui était à l'origine de l'attaque, mais a relevé que les six magasins touchés étaient connectés à un réseau mobile 4G, et non au système 5G mis à jour, ce qui les rendait "plus exposés" aux pirates.

La chaîne suédoise Ica a également déclaré qu'"un nombre limité" de ses magasins avaient rencontré des problèmes de réfrigération, mais le groupe ne pouvait pas confirmer qu'une cyberattaque en était la cause.

Selon la porte-parole d'Ica, Helena Johansson, les magasins concernés étaient tous reliés à un système externe de contrôle de la réfrigération fourni par le fabricant danois Danfoss - le même prestataire ciblé lors de la cyberattaque du 12 octobre contre des enseignes françaises.

Elle a renvoyé toutes les questions vers Danfoss, qui n'a pas répondu à la demande de commentaire de l'AFP.

Un magasin Ica situé à Sjöbo, dans le sud de la Suède, a publié sur Facebook que ses réfrigérateurs et congélateurs "avaient été piratés et que la température avait été réglée à 50°C.

Vulnérabilités

En Finlande, des températures irrégulières ont également été détectées dans quelques petits supermarchés appartenant au groupe Kesko.

"Nous enquêtons actuellement sur la cause, et une interférence via le réseau n'a pas encore été écartée", a déclaré à l'AFP Petri Käyhkö, responsable de la sécurité du groupe Kesko.

Roni Kokkola, spécialiste de la sécurité de l'information au Centre national de cybersécurité de l'Agence finlandaise des transports et des communications Traficom, n'a pas exclu une interférence cyber contre la Finlande.

"Nous avons observé ce phénomène en Europe au cours des derniers mois, donc le fait qu'il s'étende au-delà de la France à d'autres pays était attendu, a-t-il évalué auprès de l'AFP. Il est aujourd'hui classique de voir toutes sortes de vulnérabilités exploitées de façon toujours plus active et rapide".

En Estonie, au moins un supermarché a été attaqué par des pirates informatiques qui ont fait monter la température des unités de réfrigération à 50 °C, a rapporté le radiodiffuseur public ERR.

Les appareils étaient des modèles plus anciens livrés par Danfoss, similaires à ceux qui avaient été ciblés lors de l'attaque en France, a indiqué à ERR Jann Mutso, directeur de Kitman Coldtech, un fabricant et distributeur de systèmes de réfrigération connectés. "La +signature+ est la même, mais je ne peux pas en dire davantage", a-t-il lâché.

À la suite de l'attaque en France, Danfoss avait expliqué à l'AFP que la plupart des équipements touchés étaient des produits anciens, qui "ne reçoivent plus de mises à jour logicielles ou de sécurité".

Le commissaire européen à l'agriculture et à l'alimentation, Christophe Hansen, avait alors déclaré que "la sécurité alimentaire nécessite davantage d'attention à tous les niveaux. Viser l'alimentation" est désormais "une réalité".

/ATS