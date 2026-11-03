Apple : un quatrième trimestre supérieur aux attentes

Apple a publié lundi des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre de son exercice décalé (juillet-septembre), avec un chiffre d'affaires en hausse de 12 % sur un an, à 114,5 milliards de dollars, porté par l'iPhone (+17 % à 57,6 milliards).

Le bénéfice net atteint 30,7 milliards de dollars (+12 %), avec une marge brute de 47,9 %, en haut de la fourchette des prévisions d'Apple.

Mais les investisseurs attendent surtout ses prévisions pour la période des fêtes que le groupe doit détailler lors d'une conférence avec les analystes: en juillet, une prévision décevante avait fait chuter le titre de plus de 6 % après la clôture, malgré des résultats supérieurs aux attentes.

Comme l'ensemble du secteur, Apple subit une pénurie mondiale de puces mémoire, accaparées par les centres de données de l'intelligence artificielle (IA), qui fait flamber le coût de ses composants. Le groupe a relevé fin juin de 30 à 300 dollars les prix de ses Mac, iPad et accessoires, puis de 100 dollars ceux de ses nouveaux iPhone 18 Pro, lancés le 18 septembre.

Les prix de détail des smartphones ont bondi de 20 % en 2026 dans le monde, et leurs livraisons ont chuté d'autant au troisième trimestre, selon le cabinet Counterpoint, qui attribue toutefois à Apple une part de marché inédite de 22 % pour cette période.

Les ventes de Mac ont pourtant progressé de 24 %, et celles en Chine de 21 %, mais les services (App Store, iCloud) ralentissent à près de 10 % de croissance.

Le trimestre n'intègre que neuf jours de ventes des iPhone 18 Pro et aucune de l'iPhone Duo, premier pliable du groupe, vendu depuis le 23 octobre à partir de 1999 dollars - un appareil que le nouveau patron John Ternus présente dans le communiqué comme "l'iPhone le plus transformateur depuis l'original".

Apple se distingue des autres géants américains de la tech par la modestie de ses investissements : environ 2,2 milliards de dollars sur le trimestre, selon un calcul de l'AFP, quand Alphabet en a dépensé 51,4 milliards et Microsoft 45,2 milliards sur la même période, essentiellement pour leurs centres de données d'IA.

En octobre, le titre Apple a gagné 3,5 %, quand l'indice Nasdaq, à forte composition technologique, vivait son pire mois depuis mars 2025, plombé par les doutes sur la rentabilité des dépenses massives dans l'IA.

/ATS