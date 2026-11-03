Geberit affiche une croissance solide sur les neuf premiers mois

Geberit a poursuivi sa croissance après neuf mois en 2026. Le spécialiste st-gallois des techniques sanitaires, dont les ventes ont continué de progresser, a aussi amélioré sa rentabilité, le bénéfice net s'étoffant de 7,1% sur un an à 529 millions de francs.

Entre janvier et fin septembre, le chiffre d'affaires net a crû de 3,6% à 2,54 milliards de francs, précise mardi le groupe sis à Rapperswil-Jona. A taux de change constants, la croissance s'est inscrite à 5,7%, portée notamment par des volumes en hausse, mais également des augmentations de prix, destinées à compenser des coûts accrus pour les matières premières, l'énergie et les salaires.

Côté rentabilité, le résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) a augmenté de 3,3% à 778 millions de francs, la marge afférente se tassant cependant à 30,7%, contre 30,8% un an auparavant. Le bénéfice d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a lui aussi augmenté, de 3,9% à 658 millions, pour une marge en légère hausse à 26%, contre 25,9% douze mois auparavant.

Performance sans surprise

La performance s'est dans l'essentiel révélée conforme aux attentes des analystes. Sondés par l'agences AWP, les experts avaient en moyenne anticipé un chiffre d'affaires de 2,53 milliards de francs, un Ebitda de 779 millions et un bénéfice net de 530 millions.

Se félicitant "d'excellents résultats", le groupe st-gallois note être parvenu à contenir la hausse "significative des coûts des matières premières, les marges d'exploitation se maintenant au niveau de l'année précédente. Grâce à une grande disponibilité et à l'efficacité des processus de production et de logistique, la croissance des volumes, en particulier, a permis d'améliorer les marges, tout comme les hausses des prix de vente et de la disparitions des coûts exceptionnels enregistrés l'année précédente.

Evoquant ses perspectives pour la suite de l'exercice, Geberit confirme ses attentes pour l'ensemble de l'année. La multinationale de Suisse orientale, attend ainsi une croissance de ses revenus en monnaies locales de 5 à 6% et une marge Ebitda à peu près au niveau de 2025, laquelle s'était affichée à 29,4%.

/ATS