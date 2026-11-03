Swiss tient le cap sur neuf mois malgré les prix du carburant

Swiss a vu ses résultats avancer sur les neuf premiers mois de l'année, malgré l'envolée des ...
Swiss tient le cap sur neuf mois malgré les prix du carburant

Swiss, qui a "dû faire face à une nette hausse des prix du kérosène" au cours des neuf premiers mois de 2026, n'en est pas moins parvenu à améliorer sa rentabilité.

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Swiss a vu ses résultats avancer sur les neuf premiers mois de l'année, malgré l'envolée des prix du kérosène consécutive à la guerre au Moyen-Orient. La compagnie aérienne nationale déplore néanmoins des perspectives "assombries" pour la fin d'année et 2027.

Sur les neuf premiers mois de 2026, Swiss a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 5,3% sur un an à 4,38 milliards de francs, alors que le bénéfice d'exploitation ajusté a progressé de 2,5% à 421,4 millions, a indiqué la filiale de Lufthansa mardi dans un communiqué.

Swiss a "dû faire face à une nette hausse des prix du kérosène", qui ont "pesé sur le bénéfice", a souligné le transporteur national.

"Nous avons (...) progressé sur la voie du retour à notre niveau de performance financière antérieur. Le fait que cette progression soit restée limitée malgré une forte demande et des mesures d'économie rigoureuses montre à quel point la hausse des coûts du carburant pèse sur notre rentabilité", a ajouté le directeur financier Dennis Weber, cité dans le communiqué.

Selon ce dernier, "il est donc d'autant plus important de continuer à réduire rigoureusement les coûts dans les domaines sur lesquels nous pouvons agir directement". Les mesures engagées par la compagnie aérienne "ne suffisent toutefois pas encore à améliorer durablement notre rentabilité", a-t-il averti.

/ATS


 

Actualités suivantes

Lonza rachète cinq sites de production de l'allemand Merck aux USA

Lonza rachète cinq sites de production de l'allemand Merck aux USA

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 08:03

Geberit affiche une croissance solide sur les neuf premiers mois

Geberit affiche une croissance solide sur les neuf premiers mois

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 07:54

Clariant affiche des résultats trimestriels mitigés

Clariant affiche des résultats trimestriels mitigés

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 07:43

Apple : un quatrième trimestre supérieur aux attentes

Apple : un quatrième trimestre supérieur aux attentes

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 00:37

Articles les plus lus

Dépendance au smartphone: les Romands sont plus anxieux

Dépendance au smartphone: les Romands sont plus anxieux

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 00:36

Apple : un quatrième trimestre supérieur aux attentes

Apple : un quatrième trimestre supérieur aux attentes

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 00:37

Clariant affiche des résultats trimestriels mitigés

Clariant affiche des résultats trimestriels mitigés

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 07:43

Swiss tient le cap sur neuf mois malgré les prix du carburant

Swiss tient le cap sur neuf mois malgré les prix du carburant

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 07:48

Le parc immobilier de l'armée géré sans boussole claire, dit le CDF

Le parc immobilier de l'armée géré sans boussole claire, dit le CDF

Économie    Actualisé le 02.11.2026 - 23:06

Dépendance au smartphone: les Romands sont plus anxieux

Dépendance au smartphone: les Romands sont plus anxieux

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 00:36

Apple : un quatrième trimestre supérieur aux attentes

Apple : un quatrième trimestre supérieur aux attentes

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 00:37

Clariant affiche des résultats trimestriels mitigés

Clariant affiche des résultats trimestriels mitigés

Économie    Actualisé le 03.11.2026 - 07:43