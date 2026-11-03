L'inflation s'emballe à 1,5% en octobre
L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,2% en octobre sur un mois, pour s'établir ...
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