L'inflation s'emballe à 1,5% en octobre

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,2% en octobre sur un mois, pour s'établir ...
L'inflation s'emballe à 1,5% en octobre

Alerte Info.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,2% en octobre sur un mois, pour s'établir à 101,7 points. Par rapport au mois correspondant de l'année précédente, l'inflation en Suisse s'est chiffré à 1,5%, contre 1,0% en septembre.

/ATS


 

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