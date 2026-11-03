Lonza rachète cinq sites de production de l'allemand Merck aux USA

Lonza a signé un accord définitif en vue de l'acquisition de cinq sites de fabrication de sous-traitance ...
Lonza rachète cinq sites de production de l'allemand Merck aux USA

En acquérant ces cinq sites de production, qui comptent environ 1100 employés, Lonza, dont on voit ici à l'image l'usine de Viège, porte sa présence aux États-Unis à neuf unités de fabrication sous-traitante (CDMO) et un effectif de plus de 6000 personnes.

Photo: KEYSTONE/RENE RITLER Photo: KEYSTONE/RENE RITLER

Lonza a signé un accord définitif en vue de l'acquisition de cinq sites de fabrication de sous-traitance pharmaceutique aux Etats-Unis auprès de l'allemand Merck. La valeur d'entreprise totale est estimée à plusieurs centaines de millions de francs.

En acquérant ces cinq sites de production, qui comptent environ 1100 employés, Lonza porte sa présence aux États-Unis à neuf sites de fabrication sous-traitante (CDMO) et un effectif de plus de 6000 personnes, précise le fournisseur de l'industrie pharmaceutique dans un communiqué.

Il souligne que les États-Unis représentent le plus grand marché pour les produits pharmaceutiques innovants. "Le réseau acquis accompagne les clients dans des secteurs à forte croissance tels que les conjugués anticorps-médicament (ADC) et autres bioconjugués, les vecteurs viraux pour les thérapies cellulaires et géniques, ainsi que les technologies avancées d'administration de médicaments."

Conjuguée aux investissements continus dans la préparation des CDMO à Vacaville, en Californie, et à l'investissement récemment annoncé dans une unité de séchage par atomisation commerciale à Bend, en Oregon, cette acquisition représente "une nouvelle étape dans la construction d'un réseau CDMO encore plus complet et compétitif aux États-Unis".

Sur l'exercice 2028, les sites acquis - à Saint-Louis, dans le Missouri, à Madison et Verona, dans le Wisconsin et à Indianapolis, dans l'Indiana - devraient contribuer à hauteur d'environ 250 millions de francs au chiffre d'affaires, avec une marge d'Ebitda inférieure à celle de Lonza et un impact négligeable sur le groupe, affirme celui-ci.

Une fois intégrés, "ils devraient enregistrer une croissance rentable et significative à terme, grâce à l'utilisation des capacités existantes et des espaces d'expansion supplémentaires, ainsi qu'à des investissements complémentaires adaptés à l'évolution de la demande du marché". Lonza prévoit que l'activité atteindra son pic de chiffre d'affaires au niveau de la marge future du groupe d'ici le milieu des années 2030.

La finalisation de cette opération est prévue pour la mi-2027, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Le paiement sera effectué en numéraire, financé par la trésorerie disponible et les lignes de crédit existantes de Lonza, tout en préservant la notation "BBB+" de l'entreprise. Lonza précise que l'opération "n'aura aucune incidence sur le programme de rachat d'actions précédemment annoncé", qui fait suite à la cession de son activité Capsules & ingrédients santé.

/ATS


 

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