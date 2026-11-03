Le montant de la 13e rente AVS plus bas dans certains cas

Le montant de la 13e rente AVS ne sera pas forcément le même que celui de la 12e. Elle sera plus petite cette année pour les rentiers qui ont récemment pris leur retraite et pour certains couples mariés. L'OFAS a détaillé mardi les premiers versements en décembre.

Une personne qui a pris sa retraite à partir du 1er juillet percevra une 13e rente correspondant à la moitié d’une rente mensuelle, ont expliqué les responsables de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) devant la presse.

La 13e rente pourrait être plus basse également pour les couples mariés. Lorsque le deuxième conjoint prend également sa retraite, le plafond applicable aux personnes mariées entre en jeu et peut entraîner une baisse du montant de la 13e rente, a déclaré le vice-directeur de l'OFAS Mathieu Erb.

Près de 2,7 millions de personnes bénéficieront de la 13e rente fin 2026. Parmi elles, 830'000 sont établies à l'étranger. Le montant moyen de la 13e rente est estimé à 1580 francs.

/ATS