Faire entrer les journalistes dans les classes romandes

Les acteurs de la presse romande s'unissent pour renforcer l'éducation aux médias dans les écoles. Une association verra le jour le 1er janvier 2027 avec l'ambition d'atteindre chaque année au moins 40'000 élèves âgés de 12 à 16 ans.

"Les médias romands ont souhaité se rapprocher de l'école", a souligné le responsable du projet, Philippe Sordet, mardi à Lausanne à l'occasion de la septième édition du Forum des médias romands (FMR). L'Association romande pour la promotion de l'éducation aux médias sera basée à Genève.

Pour ses promoteurs, il faut davantage faire entrer les professionnels des médias dans les classes, "expliquer comment une information est recherchée, recoupée et vérifiée, donner aux élèves des réflexes simples avant de croire ou de partager". "L'esprit critique doit demeurer une compétence citoyenne".

Le danger des fake news

Les porteurs du projet rappellent que l’érosion de la consultation des médias traditionnels est rapide au sein de la population, et les fausses informations prolifèrent, en particulier sur les réseaux sociaux.

Ceux-ci sont devenus la source d'information principale pour une bonne partie de la population, notamment les jeunes. Cette bascule vers des flux algorithmiques augmente mécaniquement leur exposition à la désinformation et aux fake news.

L'initiative est portée par la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), la Radio Télévision Suisse (RTS), Médias Suisses (les éditeurs de presse écrite), les Radios régionales (RRR) et les Télévisions régionales (GTRR).

Les responsables du projet espèrent atteindre chaque année au moins 40'000 élèves romands âgés de 12 à 16 ans (sur un total de 250'000 enfants dans cette tranche d'âge). L'initiative permettra aussi de pérenniser et renforcer les programmes d’ateliers et de visites déjà organisés aujourd'hui par la RTS et les autres médias romands.

Actuellement, les différentes initiatives atteignent un peu moins de 30'000 élèves chaque année, la part du lion étant assurée par la RTS, a expliqué à Keystone-ATS Philippe Sordet.

"Diversité des médias en jeu"

Dans son mot d'ouverture, le président du FMR, Stéphane Estival, a appelé les médias à s'unir face aux défis communs auxquels ils font face, au-delà de leurs intérêts parfois divergents.

Parmi ces défis figure la question de l'aide aux médias. "Nous devons trouver les conditions qui permettent à chacun de continuer à remplir sa mission, dans le respect de la diversité des modèles et des sensibilités", a souligné M. Estival, déplorant les plans de restructuration annoncés récemment dans la presse romande. "C'est bien la diversité et le pluralisme des médias qui sont en jeu", a affirmé Stéphane Estival, qui est aussi le président de Médias Suisses.

"La montée en puissance des réseaux sociaux, et de l'IA, bouleverse les conditions dans lesquelles l'information est produite, diffusée et consommée", a ajouté le président. "Ces évolutions mettent à mal nos modèles économiques, notre capacité à toucher nos publics et, plus largement, notre capacité à produire de l'information en Suisse", a-t-il averti.

/ATS