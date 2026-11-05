Swiss Re améliore de justesse sa rentabilité sur neuf mois

Le réassureur Swiss Re a enregistré sur les neuf premiers mois de 2026 des recettes en baisse, mais est parvenu à améliorer de justesse sa rentabilité. La direction s'estime en bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année.

Alors que les recettes issues des activités d'assurance ont reculé de 3% à 31,2 milliards de dollars, le bénéfice net a progressé de 3% à 4,2 milliards, a détaillé le groupe zurichois jeudi dans un communiqué.

Swiss Re a expliqué avoir bénéficié pendant la période sous revue de l'apport de l'ensemble de ses unités, d'une sinistralité inférieure aux attentes et d'un solide résultat des placements.

Le directeur financier Anders Malmström a, lui, insisté sur la "discipline" en matière de souscription de nouveaux contrats et la gestion du portefeuille. "La faiblesse des marges reflète par contre la forte concurrence que nous observons dans les activités d'assurance dommages et responsabilité civile", a-t-il développé.

Dans l'activité dommages et accidents (P&C Reinsurance), le ratio combiné - le rapport entre les primes encaissées et les prestations versées - s'est amélioré de 0,3 point de pourcentage à 77,3%, mais le bénéfice net a reculé de 6% à 2,2 milliards de dollars.

L'unité de réassurance vie et santé (Life & Health Reinsurance) a par contre enregistré une forte accélération du profit net, qui a bondi de 43% à 1,5 milliard de dollars.

Ces chiffres clés dépassent les attentes des analystes sodés par l'agence AWP.

La direction a confirmé ses objectifs financiers pour 2026. La société vise notamment un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice, un ratio combiné P&C Re inférieur à 85% et à 91% pour la réassurance-vie (L&H Re).

En août, l'entreprise avait relevé ses ambitions en matière d'économies, visant une réduction des coûts opérationnels de 500 millions de dollars d'ici 2028, contre 300 millions d'ici 2027 précédemment.

/ATS