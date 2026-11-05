Swisscom présente des résultats contrastés sur neuf mois

Entre janvier et septembre, Swisscom a vu ses recettes diminuer mais sa rentabilité augmenter ...
Swisscom présente des résultats contrastés sur neuf mois

Le géant bleu a soigné sa rentabilité sur les neuf premiers mois de l'année, à défaut de sa croissance.

Photo: KEYSTONE/TIL BUERGY Photo: KEYSTONE/TIL BUERGY

Entre janvier et septembre, Swisscom a vu ses recettes diminuer mais sa rentabilité augmenter, des résultats conformes aux attentes. L'opérateur de télécommunications a confirmé ses objectifs pour le reste de l'année.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Swisscom a dégagé un chiffre d'affaires total de 10,9 milliards de francs, en baisse de 2,1% sur un an, annonce jeudi dans un communiqué le géant bleu des télécoms. Sur une base comparable et à taux de change constants, les recettes ont diminué de 1,5%.

L'excédent brut d'exploitation hors frais de leasing (Ebitdaal) a augmenté de 1,5% à 3,8 milliards. Les synergies issues de la fusion de Fastweb avec Vodafone Italia ont contribué positivement à ce résultat.

Au final, le bénéfice net s'est inscrit à 1,0 milliard, en progression de 2,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Les résultats présentés correspondent aux attentes des analystes contactés par AWP. Ces derniers tablaient sur un chiffre d'affaires de 10,9 milliards, un Ebitdaal de 3,8 milliards et un bénéfice net de 1,0 milliard.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, l'opérateur télécom confirme ses objectifs. La direction prévoit un chiffre d'affaires compris entre 14,7 et 14,9 milliards de francs et un Ebitdaal entre 5,0 et 5,1 milliards. Swisscom entend proposer à l'assemblée générale 2027 une augmentation du dividende de 26 à 27 francs par action, au titre de l'exercice 2026.

/ATS


 

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