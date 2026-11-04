La vente et la production de foie gras interdites à Washington

Plus de foie gras au restaurant, ni dans les épiceries de luxe. Lors des élections de mi-mandat mardi, les habitants de Washington ont élu une nouvelle maire, mais ont également tranché sur un sujet d'une tout autre nature : l'interdiction du foie gras.

L'initiative 86, un référendum contre le gavage des oies et la distribution de foie gras porté par l'association Pro Animal DC, a recueilli 73% des suffrages.

Si aucune ferme productrice de ce mets n'existe à Washington - les deux principaux producteurs de foie gras aux États-Unis se situent dans l'État de New York - l'initiative 86 empêche les restaurants de la ville d'en proposer à leurs clients, sous peine d'une amende de 1000 à 5000 dollars et d'une suspension de leur licence.

Aux États-Unis, la Californie, Pittsburgh, en Pennsylvanie, et Portland, dans l'Oregon, ont déjà interdit la distribution de foie gras. En 2019, la ville de New York a elle aussi interdit la vente et la distribution de cette spécialité française, mais cette dernière n'a toujours pas été mise en place en raison de longs démêlés judiciaires.

À Washington, la mesure ne sera mise en oeuvre qu'à l'été 2027. Selon la presse américaine, des producteurs de foie gras ainsi que des restaurateurs ont prévu de la contester en justice.

"Les gouvernements devraient-ils avoir le pouvoir de décider de ce que nous avons le droit de manger ? C'est vraiment la question qui se pose ici", avait dit en septembre à l'AFP Jordan Grinor, directeur de Hudson Valley Farms, l'un des deux seuls producteurs commerciaux de foie gras dans le pays.

En Suisse, la production de foie gras est interdite depuis plus de 40 ans. Le peuple se prononcera en février prochain sur une initiative qui veut interdire l'importation de foie gras, y compris pour les particuliers.

/ATS