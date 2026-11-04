La Bourse suisse tente une remontée après les midterms américains

La Bourse suisse remontait la pente mercredi, dans un marché européen positif. Les investisseurs demeurent prudents après le raz-de-marée démocrate aux élections à mi-mandat aux Etats-Unis, craignant des blocages politiques et un contrôle plus strict de l'IA.

Les démocrates ont signé une victoire sans appel avec une majorité acquise aux deux chambres du Congrès américain lors d'élections de mi-mandat qui ont tourné au désastre pour Donald Trump et les républicains. Ce basculement des deux chambres du Congrès, encore inimaginable il y a un an, ouvre une ère d'incertitude pour le président américain, à deux ans de son départ de la Maison Blanche.

M. Trump a dit au New York Times qu'il accepterait le résultat des élections, mais a indiqué sur sa plateforme Truth Social qu'il était prêt à utiliser son droit de veto contre les lois adoptées par les démocrates au Congrès.

"Donald Trump devra désormais composer avec un Congrès entièrement contrôlé par l'opposition, alors que les Etats-Unis affrontent une inflation persistante, des tensions énergétiques et un coût de financement historiquement élevé", a constaté John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de la banque Cité Gestion.

Regards vers la Maison Blanche

"Pour les marchés, la question n'est pas seulement de savoir quelles réformes seront bloquées, mais si cette nouvelle configuration peut modifier les perspectives budgétaires, les rendements obligataires et la rentabilité des entreprises", a-t-il ajouté. "L'histoire des élections de mi-mandat américaines montre que les marchés financiers réagissent davantage à l'évolution des perspectives économiques qu'à la couleur politique du Congrès".

Pour Arthur Jurus, directeur des investissements à la banque Oddo BHF Suisse, "cette nouvelle configuration ouvre une phase de cohabitation budgétaire où le financement de l'Etat, le plafond de la dette et les grandes lois devront être négociés". Mais "les marchés regardent davantage la Maison Blanche que le Capitole", a-t-il nuancé. "Le Congrès peut ralentir certaines décisions, mais l'exécutif conserve les leviers les plus importants pour l'économie et les marchés".

En attendant d'y voir plus clair, les cours du pétrole évoluaient sans direction claire. Après avoir légèrement accéléré en matinée, le baril de Brent baissait de 0,51% à 103,06 dollars et le WTI de 0,02% à 96,07 dollars.

A la Bourse suisse vers 10h50, le SMI progressait de 0,59% à 14'830,10 points, après avoir ouvert en hausse de 0,10%.

La majorité des valeurs vedettes évoluait désormais dans le vert, les plus fortes hausses étant toujours enregistrées par les valeurs bancaires Julius Bär (+3,0%) et UBS (+2,7%) qui étoffaient leurs gains, ainsi que Partners Group (+2,3%).

Les plus fortes baisses étaient par contre inscrites par VAT Group (-1,7%), ABB (-0,9%) et Sandoz (-0,6%), sans information concrète.

/ATS