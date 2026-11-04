BMW: forte chute du bénéfice opérationnel au 3e trimestre

Le constructeur allemand BMW a annoncé mercredi une baisse de près de 40% du bénéfice opérationnel de sa division automobile au troisième trimestre, en raison de ses difficultés sur le marché chinois, de l'alourdissement des droits de douane et d'effets de change.

Selon un communiqué du groupe de Munich, l'Ebit automobile a diminué de 39,7% entre juillet et septembre sur un an, pour s'établir à 901 millions d'euros (823,3 millions de francs).

Le bénéfice opérationnel de l'ensemble du groupe, qui produit également des motos et propose des services financiers, a chuté de 29,7% à 1,59 milliard d'euros.

En Chine, où BMW fait face comme ses concurrents Mercedes et Volkswagen à la concurrence des constructeurs locaux, les livraisons ont diminué d'un quart à plus de 114'000 véhicules.

La pression sur les prix exercée par des groupes comme BYD ou XPENG, particulièrement dans le segment électrique, pèse sur la marge opérationnelle automobile de BMW, qui est passé de 5,2 % à 3,4 % au troisième trimestre.

Des charges d'amortissement liées à la réévaluation d'actifs d'une coentreprise chinoise, BMW Brilliance Automotive, ont pesé à hauteur de 1,2 point de pourcentage sur ce chiffre.

L'alourdissement des tarifs douaniers a par ailleurs directement amputé cette rentabilité d'environ 1,25 point de pourcentage sur le trimestre, a souligné BMW dans son communiqué.

Enfin, des effets de change négatifs ont également joué un rôle défavorable.

Le bénéfice net du groupe a reculé de 14,7 % sur un an à 1,45 milliard d'euros, au-dessus des attentes des analystes de la plateforme Factset, qui tablaient sur 1,19 milliard.

Mardi, BMW a pour la deuxième fois de l'année abaissé certains objectifs financiers pour 2026 à cause de coûts de restructuration non opérationnels attendus au quatrième trimestre.

Il prévoit désormais une marge opérationnelle automobile comprise entre -0,5 % et +0,5 % ce qui signifie qu'une perte est envisageable au sein de sa division la plus importante.

Comme ses concurrents Volkswagen et Mercedes, BMW est en pleine restructuration afin de réduire massivement ses coûts pour restaurer les niveaux de rentabilité qu'il connaissait auparavant.

Le groupe, qui vise 8.000 suppressions de postes d'ici à 2027, a notamment dit dans son communiqué vouloir mener la réduction des fonctions de direction "plus rapidement que prévu".

/ATS