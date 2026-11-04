Une saison d’été positive pour les remontées mécaniques suisses

L'été dernier, les remontées mécaniques suisses ont accueilli nettement plus de visiteurs que l'année précédente, avec une hausse de 8%. Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, les entrées ont augmenté d'environ un quart.

Le bilan présente toutefois de grandes disparités régionales, a indiqué mercredi Remontées Mécaniques Suisses (RMS). L’Oberland bernois arrive en tête avec une hausse de 26% par rapport à l’année précédente. Ce résultat s’explique en partie par un effet exceptionnel, le téléphérique du Schilthorn n’ayant fonctionné que de manière limitée l’année précédente.

Les Grisons ont également enregistré une hausse significative de 9%, tout comme les Alpes vaudoises et fribourgeoises, avec une progression de 7% chacune. La Suisse centrale et la Suisse orientale ont elles aussi clôturé l’été avec une hausse de 5% chacune.

Des différences selon la taille et l’altitude

Selon la RMS des différences sont également apparues en fonction de la taille et de l’altitude des entreprises. Les petites entreprises de remontées mécaniques, dont les recettes moyennes de transport atteignent jusqu’à 2 millions de francs, terminent la saison d’été avec 13% de premiers passages supplémentaires par rapport à l’année précédente.

Les grandes entreprises, dont les recettes de transport dépassent 10 millions de francs, enregistrent elles aussi une nette progression, de 10%. Les remontées mécaniques de taille moyenne ont en revanche stagné.

Les chiffres communiqués se basent sur les premières entrées enregistrées par plus de 140 entreprises membres entre mai et octobre.

/ATS