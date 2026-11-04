Radios locales et TV régionales recevront 9 millions de plus

Les radios locales et les télévisions régionales titulaires d'une concession recevront 9 millions de plus. Cette modification entrera en vigueur au 1er janvier 2027, a décidé mercredi le Conseil fédéral.

La part de la redevance allouée aux diffuseurs régionaux passera de 6 à 7%. Le Parlement a fixé un maximum à 8%. Au total, 95 millions seront versés aux radios et TV locales, contre 86 actuellement.

L'agence de presse Keystone-ATS voit son financement augmenter de 4 à 6 millions. Les institutions indépendantes qui proposent des formations ou des formations continues axées sur la pratique et destinées aux collaborateurs actifs au sein de la rédaction disposeront chaque année d’un soutien de 1,5 million de francs.

/ATS