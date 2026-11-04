Zone euro: l'inflation grimpe à 4% en octobre, nouveau sommet

L'inflation dans la zone euro a grimpé en octobre à un nouveau sommet depuis trois ans, en raison de la flambée des prix de l'énergie provoquée par le conflit au Moyen-Orient, selon des données officielles publiées mercredi.

La hausse des prix dans les 21 pays partageant la monnaie unique européenne a accéléré à 4 %, contre 3,8 % en septembre, selon une première estimation d'Eurostat.

C'est du jamais-vu depuis septembre 2023, dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, qui avait entraîné un bond sans précédent des prix en zone euro.

Cette accélération en octobre, liée à l'envolée des prix du pétrole, est conforme aux attentes des analystes de Bloomberg.

Selon Eurostat, la hausse des prix de l'énergie a atteint 20,8 % en octobre, contre 18,9 % le mois précédent.

Les prix des services (3,3 %, contre 3,2 % en septembre) et des produits alimentaires (1,6 %, contre 1,3 % en septembre) ont quant à eux légèrement augmenté.

A ce stade, "les effets indirects de la hausse des coûts de l'énergie sur les prix alimentaires" restent "très limités", note Jack Allen-Reynolds, économiste chez Capital Economics.

"Si les prix de l'énergie restent proches de leurs niveaux actuels, l'inflation énergétique devrait légèrement ralentir en novembre. Nous pensons toutefois que l'impact de la hausse des coûts de l'énergie se répercutera de manière plus visible sur les prix alimentaires" dans les prochains mois, a-t-il nuancé.

/ATS